Кількість боїв зросла, ЗСУ вразили важливий об'єкт ворога: зведення з фронту

На фронті за минулу добу відбулося 202 бойових зіткнення. У порівнянні з попередніми днями кількість боїв зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали три удари по районах зосередження особового складу та техніки ворога, до того ж уражено три гармати на вогневих позиціях та ще один важливий об'єкт окупантів.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 23. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського.

Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Предтечиного та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації - бив КАБами у районі Никифорівки.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог сім разів атакував у районах Торецька та Деліївки на Торецькому напрямку.

35 атак за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки.

Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка окупанти 55 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Десять атак противника зупинили наші оборонці в районі Новоукраїнки та Богоявленки Времівського напрямку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.

Шість марних спроб захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.