Більш як 1300 окупантів і 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ у війні

За останню добу росіяни втратили на фронті 1380 військових. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі складають 677180 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, російські сили продовжують посилювати механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі повідомлень про початок осіннього бездоріжжя. Окупанти хочуть полегшити просування відкритими полями до настання дощової погоди.

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