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Більш як 1300 окупантів і 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Субота 19 жовтня 2024 07:52
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Більш як 1300 окупантів і 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ у війні Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За останню добу росіяни втратили на фронті 1380 військових. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі складають 677180 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 677180 (+1380) осіб;
  • танків - 9035 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 18072 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 19548 (+15) од.;
  • РСЗВ - 1232 од.;
  • засоби ППО - 978 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17230 (+78) од.;
  • крилатих ракет - 2623 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26946 (+38) од.;
  • спеціальної техніки - 3473 (+25) од.

Більш як 1300 окупантів і 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Нагадаємо, російські сили продовжують посилювати механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі повідомлень про початок осіннього бездоріжжя. Окупанти хочуть полегшити просування відкритими полями до настання дощової погоди.

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