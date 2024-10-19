Більш як 1300 окупантів і 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
За останню добу росіяни втратили на фронті 1380 військових. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі складають 677180 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 677180 (+1380) осіб;
- танків - 9035 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 18072 (+19) од.;
- артилерійських систем - 19548 (+15) од.;
- РСЗВ - 1232 од.;
- засоби ППО - 978 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17230 (+78) од.;
- крилатих ракет - 2623 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26946 (+38) од.;
- спеціальної техніки - 3473 (+25) од.
Нагадаємо, російські сили продовжують посилювати механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі повідомлень про початок осіннього бездоріжжя. Окупанти хочуть полегшити просування відкритими полями до настання дощової погоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.