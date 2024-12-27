Кількість боїв зменшилася, але ситуація на фронті залишається напруженою, - Генштаб

Сьогодні на Харківському напрямку російські загарбники двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, триває бій. Ворожа авіація вдарила некерованими авіаційними ракетами по Ветеринарному та Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки штурмової авіації, двічі активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, боєзіткнення ще тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців поблизу Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі. П’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку окупанти двічі намагалися просуватись вперед на позиції наших військ в районі Білогорівки та в напрямку Виїмки, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили чотири атаки. Один бій триває досі.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 25 атак противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито дев’ять атак окупаційної армії, три атаки тривають.

На Времівському напрямку тривають чотири боєзіткнення, загалом за сьогодні противник сім разів атакував поблизу Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки, крім того, ворог завдав авіаційних ударів КАБами по Костянтинополю, Олексіївці та Зеленому Полю.

У Курській області українські захисники відбили 11 наступальних дій загарбників, наразі триває шість боєзіткнень. Також російська авіація завдала п’ять ударів, застосувавши дев’ять керованих авіаційних бомб по своїй території.