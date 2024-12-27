Количество боев уменьшилось, но ситуация на фронте остается напряженной, - Генштаб

Сегодня на Харьковском направлении российские захватчики дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска, продолжается бой. Вражеская авиация ударила неуправляемыми авиационными ракетами по Ветеринарному и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении противник, при поддержке штурмовой авиации, дважды активно шел на позиции наших подразделений в районах Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, боестолкновения еще продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 17 атак на позиции украинцев вблизи Першотравневого, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу. Пять боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении оккупанты дважды пытались продвигаться вперед на позиции наших войск в районе Белогоровки и в направлении Выемки, получили отпор.

На Краматорском направлении украинские воины отбили два штурмовых действия вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили четыре атаки. Один бой продолжается до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоелизаветовки, Нововасильевки и Волкового. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 25 атак противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахово на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражено девять атак оккупационной армии, три атаки продолжаются.

На Времовском направлении продолжаются четыре боестолкновения, всего за сегодня противник семь раз атаковал вблизи Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки, кроме того, враг нанес авиационные удары КАБами по Константинополю, Алексеевке и Зеленому Полю.

В Курской области украинские защитники отбили 11 наступательных действий захватчиков, сейчас продолжается шесть боестолкновений. Также российская авиация нанесла пять ударов, применив девять управляемых авиационных бомб по своей территории.