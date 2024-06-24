Кількість боїв на фронті зросла до 81, ворог застосовує авіацію, - Генштаб

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог атакує керованими авіаційними бомбами (КАБ). Завдано ударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці. Від початку доби відбито шість атак.

На Куп’янському напрямку продовжуються три штурмові дії в районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку тривають два бої в районі Невського. Ворог намагався просунутись вже 10 разів.

На Сіверському напрямку росіяни активно діють поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Від початку доби ворог вже 20 разів намагався покращити своє положення.

На Торецькому напрямку росіяни атакують в районах Південного та Північного.

На Покровському напрямку ворог найактивніший. Вже відбито 11 атак, ще 14 тривають. Бої точаться в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби, 24 червня, було ліквідовано ще 1300 окупантів. Зокрема Сили оборони знищили 12 танків, 15 бойових броньованих машин й не тільки.

З попереднім зведенням Генштабу щодо ситуації на фронті зранку, можна ознайомитись за посиланням.