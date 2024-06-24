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Число боев на фронте возросло до 81, враг применяет авиацию, - Генштаб

Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 24 июня, на фронте количество боестолкновений возросло до 81. На Харьковском направлении враг начал применять авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг атакует управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Нанесены удары по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновой, Липцам, Зеленому и Охримовке. С начала суток отбито шесть атак. 

На Купянском направлении продолжаются три штурмовые действия в районе Стельмаховки. 

На Лиманском направлении продолжаются два боя в районе Невского. Враг пытался продвинуться уже 10 раз. 

На Северском направлении россияне активно действуют вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. С начала суток враг уже 20 раз пытался улучшить свое положение. 

На Торецком направлении россияне атакуют в районах Южного и Северного. 

На Покровском направлении враг самый активный. Уже отбито 11 атак, еще 14 продолжаются. Бои идут в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеновки, Александрополя и Воздвиженки.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки, 24 июня, было ликвидировано еще 1300 оккупантов. В частности, Силы обороны уничтожили 12 танков, 15 боевых бронированных машин и не только.

С предварительным сведением Генштаба по ситуации на фронте утром, можно ознакомиться по ссылке.

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