Кількість боєзіткнень зросла. Де ситуація на фронті найважча

"Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудар із використанням 122 КАБів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, загарбники здійснили понад 4500 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 18 штурмів позицій ЗСУ неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій. Дві атаки росіян успіху не мали в районах Малої Токмачки та Козачих Лагерів.

На Гуляйпільському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.