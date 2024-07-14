Количество боестолкновений возросло. Где ситуация на фронте самая трудная

"За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, а также 71 авиаудар с использованием 122 КАБов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, захватчики совершили более 4500 обстрелов, из них 140 - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Терны.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздолевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, в районах Григоровки, Часового Яра, Клещиевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак недалеко от Пивничного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении ВСУ отразили 40 штурмовых действий в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 16 атак у Красногоровки, Константиновки, Карловки и Победы, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времевском направлении враг совершил 18 штурмов позиций ВСУ недалеко от Урожайного, Водяного, Макарова, Великой Новоселки и Константиновки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций. Две атаки россиян успеха не имели в районах Малой Токмачки и Казачьих Лагерей.

На Гуляйпольском направлении оперативная обстановка без существенных изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.