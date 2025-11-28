Кількість боєзіткнень на фронті зростає: Генштаб розповів, де найгарячіше

Ворожі обстріли

Протягом доби окупанти завдали 25 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1727 дронів-камікадзе та здійснили 2 535 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на різних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб, та здійснив 121 обстріл.



На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.



На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції українських оборонців у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка.



На Лиманському напрямку від початку доби російські загарбники 29 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставок, Дробишевого, Олександрівки. Станом на 22:00 українські захисники відбивали атаки противника у дев’яти локаціях.



На Слов’янському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного.



На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі Часового Яру та в напрямку Бондарного.



На Костянтинівському напрямку росіяни 27 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у напрямках Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр.



Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 58 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки.



"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат. У четвер, 27 листопада, на цьому напрямку знешкоджено 150 окупантів, з яких 108 - безповоротно", - ідеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Сили оборони знищили бойову машину піхоти, дев’ять одиниць автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки та два укриття окупантів, також уразили дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки та 12 укриттів для особового складу ворога.



На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку Олексіївки.



На Гуляйпільському напрямку оборонці України зупиняли 16 спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Тернувате та Гуляйполе.



На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції ЗСУ в бік Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам’янського й Степового.



На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Придніпровському.