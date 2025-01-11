Кількість атак значно збільшилась. Яка ситуація на фронті на ранок

Втрати РФ в Україні

За добу, 10 січня, втрати РФ склали 1570 військових. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 74 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, десять районів зосередження особового складу, дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.