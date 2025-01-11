Количество атак значительно увеличилось. Какая ситуация на фронте на утро

За сутки, 10 января, россияне устроили 213 атак на фронте в Украине. Треть из них - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В течение суток, 10 января, зафиксировано 213 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении.
"На Покровском направлении украинские защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора", - говорится в сообщении.
Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное, Петропавловка, Ясиново и Янтарное.
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.
На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции украинских войск, успеха не имел.
На Краматорском направлении зафиксировано 32 боестолкновения в районах Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного.
На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 29 атак российских захватчиков. Противник совершил 386 артиллерийских обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За сутки, 10 января, потери РФ составили 1570 военных. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 74 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и 3 единицы специальной техники.
Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, десять районов сосредоточения личного состава, две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.
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