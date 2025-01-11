Количество атак значительно увеличилось. Какая ситуация на фронте на утро

Самое "горячее" направление

В течение суток, 10 января, зафиксировано 213 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении.

"На Покровском направлении украинские защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора", - говорится в сообщении.

Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное, Петропавловка, Ясиново и Янтарное.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции украинских войск, успеха не имел.

На Краматорском направлении зафиксировано 32 боестолкновения в районах Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 29 атак российских захватчиков. Противник совершил 386 артиллерийских обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.