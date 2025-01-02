Кількість атак РФ знизилась, але бої біля Покровська не вщухають. Яка ситуація на фронті

"Найгарячиший" напрямок

Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку.

"На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, загарбники штурмували в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки, Зеленого Гаю, Торського, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ у районі населеного пункту Серебрянка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій ЗСУ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара.

Попри активне застосування ворогом бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі острова Забич.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 5 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари, із застосуванням семи ракет та 32 керованих бомб, а також здійснив 356 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів, веде розвідку.