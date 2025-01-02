Число атак РФ снизилось, но бои возле Покровска не утихают. Какова ситуация на фронте

Самое "горячее" направление

За прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении.

"На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, захватчики штурмовали в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоелизаветовки, Луча, Зеленого, Новооленевки, Шевченко, Даченского и Нововасильевки.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергиевки, Твердохлебово, Копанок, Макеевки, Ивановки, Зеленого Гая, Торского, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг атаковал позиции ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Торецка, Дилиевки и в направлении Щербиновки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак позиций ВСУ вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово.

На Времевском направлении противник совершил 19 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара.

Несмотря на активное применение врагом бомбардировочной авиации на Ореховском направлении ВСУ успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе острова Забич.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 5 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес один ракетный и 24 авиационных удара, с применением семи ракет и 32 управляемых бомб, а также совершил 356 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов, ведет разведку.