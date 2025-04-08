Кількість аспірантів злетіла під час війни. Уряд змінив для них правила

За його даними, уряд змінив порядок підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги.

Зокрема, усі будуть здавати іспит з іноземної мові на вступі. Скасовується норма, яка дозволяла не складати вступний іспит з іноземної мови, якщо у вступника був міжнародний сертифікат (TOEFL, IELTS, Cambridge тощо).

Також на третьому році аспірантури обов’язково складатиметься державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей. Його проведуть з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання.

Кількість аспірантів

За даними Держстату, станом на 1 січня 2022 року в Україні було 26 389 аспірантів, з яких майже половина були жінки (12 306). За 2021 рік до аспірантури вступило 6 147 осіб.

Станом на 1 січня 2024 року вже було 46 523 аспірантів, з яких тільки 10 967 - жінки. За 2023 рік до аспірантури взяли втричі більше людей - 18 451 особу.

В Україні аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації за певних умов. Відповідно до законодавства, відстрочка надається тим, хто навчається на денній або дуальній формі навчання, незалежно від того, чи це бюджетна, чи контрактна форма оплати. Однак аспіранти заочної форми навчання не мають права на відстрочку.