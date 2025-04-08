Количество аспирантов взлетело во время войны. Кабмин изменил для них правила

По его данным, Кабмин изменил порядок подготовки аспирантов и докторантов, чтобы повысить качество обучения и унифицировать требования.

В частности, все будут сдавать экзамен по иностранному языку при поступлении. Отменяется норма, которая позволяла не сдавать вступительный экзамен по иностранному языку, если у поступающего был международный сертификат (TOEFL, IELTS, Cambridge и т.д.).

Также на третьем году аспирантуры обязательно будет сдаваться государственный зачет по украинскому и иностранному языкам для академических целей. Его проведут с использованием технологий внешнего независимого оценивания.

Количество аспирантов

По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине было 26 389 аспирантов, из которых почти половина были женщины (12 306). За 2021 год в аспирантуру поступило 6 147 человек.

По состоянию на 1 января 2024 года уже было 46 523 аспирантов, из которых только 10 967 - женщины. За 2023 год в аспирантуру приняли втрое больше людей - 18 451 человек.

В Украине аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации при определенных условиях. Согласно законодательству, отсрочка предоставляется тем, кто учится на дневной или дуальной форме обучения, независимо от того, это бюджетная или контрактная форма оплаты. Однако аспиранты заочной формы обучения не имеют права на отсрочку.