Кількість ампутацій на фронті у квітні зменшилась, - Сирський

13:55 03.05.2026 Нд
2 хв
Позитивна динаміка тримається другий місяць поспіль
aimg Марія Науменко
фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)

У квітні на фронті зафіксували зниження кількості тяжких поранень і ампутацій серед українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, така динаміка пов’язана зі змінами у структурі бойових травм, зокрема через активне застосування противником ударних БпЛА, FPV-дронів і баражуючих боєприпасів.

"Важливо відзначити, що у квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень. Також спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості ампутацій", - підкреслив він.

Водночас Сирський зазначив, що позитивні зміни свідчать про покращення надання допомоги на догоспітальному етапі, підвищення рівня підготовки військових та кращу обізнаність щодо правильного використання турнікетів.

З початку року до підрозділів передали понад 50 одиниць медичної техніки. Однак, за словами головкома, питання забезпечення евакуаційними платформами - броньованими, повнопривідними та мобільними - залишається критично важливим.

Окремо він наголосив, що російські війська системно порушують норми міжнародного гуманітарного права, цілеспрямовано уражаючи санітарний транспорт. Зокрема, лише в зоні відповідальності одного з корпусів ДШВ від початку року знищено п’ять евакуаційних автомобілів.

У таких умовах особливого значення набуває розвиток наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених, зокрема платформ із броньованими капсулами. Також тривають випробування важких безпілотних систем для евакуації повітрям у складних бойових умовах.

На початку квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уже повідомляв про позитивні зміни у фронтовій медицині. Зокрема, за його словами, спостерігається зменшення кількості ампутацій у поранених військових.

Тоді він зазначав, що покращення пов’язане з ефективнішим медичним супроводом, підготовкою військових і правильним використанням турнікетів. Крім того, ЗСУ розбудовують мережу підземних стабілізаційних пунктів, щоб поранені могли швидше отримувати допомогу та мали більше шансів зберегти кінцівки.

