Кількість ампутацій на фронті у квітні зменшилась, - Сирський

У квітні на фронті зафіксували зниження кількості тяжких поранень і ампутацій серед українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За його словами, така динаміка пов’язана зі змінами у структурі бойових травм, зокрема через активне застосування противником ударних БпЛА, FPV-дронів і баражуючих боєприпасів.
"Важливо відзначити, що у квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень. Також спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості ампутацій", - підкреслив він.
Водночас Сирський зазначив, що позитивні зміни свідчать про покращення надання допомоги на догоспітальному етапі, підвищення рівня підготовки військових та кращу обізнаність щодо правильного використання турнікетів.
З початку року до підрозділів передали понад 50 одиниць медичної техніки. Однак, за словами головкома, питання забезпечення евакуаційними платформами - броньованими, повнопривідними та мобільними - залишається критично важливим.
Окремо він наголосив, що російські війська системно порушують норми міжнародного гуманітарного права, цілеспрямовано уражаючи санітарний транспорт. Зокрема, лише в зоні відповідальності одного з корпусів ДШВ від початку року знищено п’ять евакуаційних автомобілів.
У таких умовах особливого значення набуває розвиток наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених, зокрема платформ із броньованими капсулами. Також тривають випробування важких безпілотних систем для евакуації повітрям у складних бойових умовах.
Крім того, ЗСУ розбудовують мережу підземних стабілізаційних пунктів, щоб поранені могли швидше отримувати допомогу та мали більше шансів зберегти кінцівки.