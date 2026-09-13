Кілька районів Миколаєва залишились без світла після удару РФ по енергетиці

Нагадаємо, кількома днями раніше, 8 вересня, Миколаїв і Херсон уже одночасно залишались без світла - тоді у містах з'ясовували причини знеструмлення.

А наступного дня, 9 вересня, після атаки дрона на гіпермаркет у Миколаєві мережа "Метро" зробила офіційну заяву - торговий центр тимчасово призупинив роботу, компанія оцінює наслідки удару.