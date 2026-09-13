Несколько районов Николаева остались без света после удара РФ по энергетике

Напомним, несколькими днями ранее, 8 сентября, Николаев и Херсон уже одновременно оставались без света - тогда в городах выясняли причины обесточивания.

А на следующий день, 9 сентября, после атаки дрона на гипермаркет в Николаеве сеть "Метро" сделала официальное заявление - торговый центр временно приостановил работу, компания оценивает последствия удара.