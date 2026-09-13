Несколько районов Николаева остались без света после удара РФ по энергетике

Вечером 12 сентября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Николаева. В результате удара частично обесточены несколько районов областного центра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Николаевской ОВА Георгия Решетилова.
Вечером 12 сентября враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Николаева.
В результате атаки без света частично остались несколько районов областного центра.
По словам Решетилова, энергетики начнут возобновление электроснабжения, как только это позволит ситуация безопасности на месте.
Напомним, несколькими днями ранее, 8 сентября, Николаев и Херсон уже одновременно оставались без света - тогда в городах выясняли причины обесточивания.
А на следующий день, 9 сентября, после атаки дрона на гипермаркет в Николаеве сеть "Метро" сделала официальное заявление - торговый центр временно приостановил работу, компания оценивает последствия удара.