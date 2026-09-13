Кілька районів Миколаєва залишились без світла після удару РФ по енергетиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова .

За словами Решетілова, енергетики розпочнуть відновлення електропостачання, щойно це дозволить безпекова ситуація на місці.

Унаслідок атаки без світла частково залишились кілька районів обласного центру.

Нагадаємо, кількома днями раніше, 8 вересня, Миколаїв і Херсон уже одночасно залишались без світла - тоді у містах з'ясовували причини знеструмлення.

А наступного дня, 9 вересня, після атаки дрона на гіпермаркет у Миколаєві мережа "Метро" зробила офіційну заяву - торговий центр тимчасово призупинив роботу, компанія оцінює наслідки удару.