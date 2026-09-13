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Кілька районів Миколаєва залишились без світла після удару РФ по енергетиці

01:27 13.09.2026 Нд
1 хв
Енергетики вже чекають на "зелене світло"
aimg Катерина Коваль
Кілька районів Миколаєва залишились без світла після удару РФ по енергетиці Фото: виключення світла в Миколаєві (Getty Images)
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Увечері 12 вересня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Унаслідок удару частково знеструмлено декілька районів обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова.

Увечері 12 вересня ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Миколаєва.

Унаслідок атаки без світла частково залишились кілька районів обласного центру.

За словами Решетілова, енергетики розпочнуть відновлення електропостачання, щойно це дозволить безпекова ситуація на місці.

Нагадаємо, кількома днями раніше, 8 вересня, Миколаїв і Херсон уже одночасно залишались без світла - тоді у містах з'ясовували причини знеструмлення.

А наступного дня, 9 вересня, після атаки дрона на гіпермаркет у Миколаєві мережа "Метро" зробила офіційну заяву - торговий центр тимчасово призупинив роботу, компанія оцінює наслідки удару.

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