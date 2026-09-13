Несколько районов Николаева остались без света после удара РФ по энергетике

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вечером 12 сентября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Николаева. В результате удара частично обесточены несколько районов областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Николаевской ОВА Георгия Решетилова.

Вечером 12 сентября враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Николаева. В результате атаки без света частично остались несколько районов областного центра. По словам Решетилова, энергетики начнут возобновление электроснабжения, как только это позволит ситуация безопасности на месте.