Як пише видання, кілька європейських столиць висловили занепокоєння пропозиціями накласти обмеження на стратегічні порти в Грузії та Індонезії в рамках 20-го пакета санкцій проти РФ.

За даними джерел Bloomberg, Італія та Угорщина виступають проти обмежень для грузинського порту Пулеві, оскільки через нього також поставляється азербайджанський газ - критично важливий ресурс для енергобезпеки Європи.

Греція і Мальта, зі свого боку, висловили сумніви в санкціях проти порту в Індонезії.

Крім того, за даними джерел, Італія та Іспанія виступають проти санкцій щодо банку на Кубі. Це єдина фінансова установа на острові, яка працює з іноземними валютами та обслуговує дипломатів і громадян ЄС.

Співрозмовники журналістів розповіли, що зі спротивом Греції та Мальти зіштовхнулася ініціатива замінити "стелю цін" на російську нафту повною забороною на морські послуги (страхування та перевезення). Цей крок залежить від підтримки країн G7, проте позиція США залишається невизначеною.

Паралельно з цим Єврокомісія намагається заборонити експорт верстатів і радіообладнання до Киргизстану. За даними блоку, поставки санкційних технологій у цю країну зросли у вісім разів, а їхній подальший реекспорт у Росію - на 1000%.

Влада Киргизстану називає ці заходи несправедливими, стверджуючи, що зростання торгівлі є результатом діяльності приватних компаній, а не державною політикою.

Для ухвалення нового пакета санкцій необхідна одностайна підтримка всіх членів ЄС. Посли блоку обговорили ці заходи в понеділок, а остаточне затвердження очікується до кінця поточного місяця.