За кілька днів ситуація в енергосистемі покращиться, але є умова, - "Укренерго"

Ситуація в енергетичній системі України протягом найближчого часу може змінитися у кращу сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв’ю 1+1.

"Якщо обстрілів не буде, то через кілька днів ситуація в енергосистемі буде краща. Якщо будуть нові обстріли, ми будемо готові відновлювати знов і знов", - зазначив посадовець.

Кидрицький вказав, що громадяни мають бути готовими до можливих значних перерв в енергопостачанні.

Однак, за його словами, водночас споживачі електроенергії повинні розуміти: "Якщо десь вимкнули світло, це означає, що хтось там, далеко, на підстанції, на електростанції вже займається ремонтом".