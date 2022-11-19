Через несколько дней ситуация в энергосистеме улучшится, но есть условие, - "Укрэнерго"
Ситуация в энергетической системе Украины в ближайшее время может измениться в лучшую сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в интервью 1+1.
"Если обстрелов не будет, то через несколько дней ситуация в энергосистеме будет лучше. Если будут новые обстрелы, мы будем готовы возобновлять снова и снова", - отметил чиновник.
Кидрицкий указал, что граждане должны быть готовы к возможным значительным перерывам в энергоснабжении.
Однако, по его словам, в то же время потребители электроэнергии должны понимать: "Если где-то выключили свет, значит, кто-то там, далеко, на подстанции, на электростанции уже занимается ремонтом".
Напомним, украинцев призвали рассмотреть возможность выезда из страны. Это поможет сэкономить электроэнергию.
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