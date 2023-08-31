По кілька десятків щодня. Сейсмологи створили карту вибухів під час боїв за Київ

Сейсмолог із NORSAR разом з Олександром Лящуком із Національного центру управління та випробувань космічних засобів зібрали дані, отримані сейсмічним центром у Малині, Житомирська область.

Зокрема, в період з 24 лютого до 3 листопада 2022 року було зафіксовано 1282 вибухи на території Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Фото: карта вибухів (nature.com)

Як говорять автори карти, точність виявлення вибуху пропорційно залежить від віддаленості події від сейсмографа. Саме тому вибухи навколо Чернігова на карті здаються менш масштабними, ніж біля Києва або в районі Житомира. Це пояснюється тим, що відстань від місця падіння снаряда або бомби до приладу становить близько 170 км.

Фото: карта (nature.com)

Складна геологічна місцевість Києва також певною мірою впливала на оцінювання сили вибухів. Столиця побудована на болотистому ґрунті, який приглушує поштовхи через вибухи.

На карті можна побачити частоту влучань в певну ділянку в певний період.

Фото: карта (nature.com)

Зокрема, з 24 лютого до 31 березня на території трьох областей учені зафіксували в середньому 29 вибухів на день. Найбільша вибухова активність зафіксована 7 березня - тоді задокументовано 64 вибухи.

Фото: карта (nature.com)

За даними вчених, останнє потужне бомбардування було 31 березня, а 1 квітня було зафіксовано лише два вибухи. Коли РФ повідомила про виведення російських військ активність поверхні землі здебільшого повернулась до рівня, що існував до вторгнення.

Повітряна атака РФ по Україні

Окупанти продовжують удари ракетами і дронами по території України. Вночі, 30 серпня , вибухи лунали у Києві та Одесі. На Одещині працювали сили ППО.

Крім того, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. Повідомляється, що у регіонах працювали українські сили ППО.

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