По несколько десятков раз в день. Сейсмологи создали карту взрывов во время боев за Киев

Сейсмолог из NORSAR вместе с Александром Лящуком из Национального центра управления и испытаний космических средств собрали данные, полученные сейсмическим центром в Малине, Житомирская область.

В частности, в период с 24 февраля по 3 ноября 2022 года было зафиксировано 1282 взрыва на территории Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Фото: карта взрывов (nature.com)

Как говорят авторы карты, точность обнаружения взрыва пропорционально зависит от удаленности происшествия от сейсмографа. Поэтому взрывы вокруг Чернигова на карте кажутся менее масштабными, чем возле Киева или в районе Житомира. Это объясняется тем, что расстояние от места падения снаряда или бомбы до прибора составляет около 170 км.

Фото: карта (nature.com)

Сложная геологическая местность Киева также в определенной степени влияла на оценку силы взрывов. Столица построена на болотистом грунте, который приглушает толчки из-за взрывов.

На карте можно увидеть частоту попаданий в определенный участок в определенный период времени.

Фото: карта (nature.com)

В частности, с 24 февраля по 31 марта на территории трех областей ученые зафиксировали в среднем 29 взрывов в день. Наибольшая взрывная активность зафиксирована 7 марта – тогда задокументировано 64 взрыва.

Фото: карта (nature.com)

По данным ученых, последняя мощная бомбардировка была 31 марта, а 1 апреля было зафиксировано только два взрыва. Когда РФ сообщила о выводе российских войск активность поверхности земли в большинстве своем вернулась к уровню, существовавшему до вторжения.

Воздушная атака РФ по Украине

оккупанты продолжают удары ракетами и дронами по территории Украины. Ночью, 30 августа, взрывы раздавались в Киеве и Одессе. В Одесской области работали силы ПВО.

Кроме того, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Черкасской и Кировоградской областях. Сообщается, что в регионах работали украинские силы ПВО.

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