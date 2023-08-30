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Російські війська атакують Одесу та область ракетами, в місті чули вибухи

Одеса, Середа 30 серпня 2023 03:03
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Російські війська атакують Одесу та область ракетами, в місті чули вибухи Фото: в Одесі чули звук вибуху (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одесі сьогодні вночі, 30 серпня, під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Росіяни атакують регіон ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області. Під час повітряної тривоги громадян закликають перебувати в укриттях.

Керівик Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що росіяни атакують регіон ракетами та закликав не фільмувати роботу протиповітряної оборони.

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Одеса ракетна атака Вибух
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