"Кіл зона" на фронті збільшилася до 20 км, - Сирський

На фронті зростає концентрація ворожих безпілотних засобів ураження, "кіл зона" збільшилася до 20 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сьогодні Сирський провів нараду щодо оперативного вирішення проблемних питань у військовій медицині та підвищення рівня медичного забезпечення ЗСУ.
"Концентрація ворожих безпілотних засобів ураження зростає, "кіл зона" збільшилася до 20 км. Медична евакуація поранених з поля бою в умовах сучасної війни постійно постає перед новими викликами на які мусимо вчасно та ефективно реагувати", - зазначив Сирський.
За його словами, одним із таких рішень є ширше застосування евакуаційних наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених з позиції.
Головнокомандувач віддав необхідні розпорядження щодо поставки у війська нових наземних дронів та всебічного сприяння розвитку передової евакуації беспілотними роботизованими комплексами.
"Їх має бути більше, вони мають бути надійнішими. НРК допомагають нашим воїнам перемагати Росію, перемагати смерть", - наголосив Сирський.
Також під час наради окремо зупинилися на питаннях вдосконалення прицільної медичної евакуації важкопоранених.
"Підтримав пропозицію залучити для прицільної евакуації відповідні військові гелікоптери, обладнавши їх необхідною медичною апаратурою", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Під час наради обговорили й інші завдання, що стосуються допомоги пораненим воїнам, а також поліпшення роботи медичних постів, стабілізаційних пунктів, підвищення рівня їхньої безпеки.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив забезпечити бригади, які воюють на найскладніших напрямках фронту, усім необхідним, у тому числі резервами, додатковими боєприпасами, БПЛА, спеціальними засобами.
За словами Сирського, основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою та відновлення боєздатності військових частин.