"Кил зона" на фронте увеличилась до 20 км, - Сырский

На фронте растет концентрация вражеских беспилотных средств поражения, "кол зона" увеличилась до 20 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Сегодня Сырский провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения ВСУ.
"Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "кол зона" увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно стоит перед новыми вызовами на которые должны вовремя и эффективно реагировать", - отметил Сырский.
По его словам, одним из таких решений является широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиции.
Главнокомандующий отдал необходимые распоряжения по поставке в войска новых наземных дронов и всестороннего содействия развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами.
"Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть", - подчеркнул Сырский.
Также во время совещания отдельно остановились на вопросах совершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых.
"Поддержал предложение привлечь для прицельной эвакуации соответствующие военные вертолеты, оборудовав их необходимой медицинской аппаратурой", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Во время совещания обсудили и другие задачи, касающиеся помощи раненым воинам, а также улучшения работы медицинских постов, стабилизационных пунктов, повышения уровня их безопасности.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил обеспечить бригады, которые воюют на самых сложных направлениях фронта, всем необходимым, в том числе резервами, дополнительными боеприпасами, БПЛА, специальными средствами.
По словам Сырского, основные усилия направляются на построение устойчивой, надежной обороны, повышение качества взаимодействия войск, оказание помощи командирам в организации боя и восстановление боеспособности воинских частей.