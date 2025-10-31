"Кил зона" на фронте увеличилась до 20 км, - Сырский

Сегодня Сырский провел совещание по оперативному решению проблемных вопросов в военной медицине и повышению уровня медицинского обеспечения ВСУ.

"Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "кол зона" увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно стоит перед новыми вызовами на которые должны вовремя и эффективно реагировать", - отметил Сырский.

По его словам, одним из таких решений является широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиции.

Главнокомандующий отдал необходимые распоряжения по поставке в войска новых наземных дронов и всестороннего содействия развитию передовой эвакуации беспилотными роботизированными комплексами.

"Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть", - подчеркнул Сырский.

Также во время совещания отдельно остановились на вопросах совершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых.

"Поддержал предложение привлечь для прицельной эвакуации соответствующие военные вертолеты, оборудовав их необходимой медицинской аппаратурой", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Во время совещания обсудили и другие задачи, касающиеся помощи раненым воинам, а также улучшения работы медицинских постов, стабилизационных пунктов, повышения уровня их безопасности.