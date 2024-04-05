У яких землях Німеччини приймають українських біженців у квітні: адреси

Нагадаємо, ми писали, що українці розповіли про життя у німецьких таборах для біженців.

Також ми писали, що українці дедалі частіше їдуть до Німеччини з інших країн ЄС. За останній місяць до країни прибуло майже 19 тисяч українських біженців.

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