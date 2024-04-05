В каких землях Германии принимают украинских беженцев в апреле: адреса

Напомним, мы писали, что украинцы рассказали о жизни в немецких лагерях для беженцев.

Также мы писали, что украинцы все чаще едут в Германию из других стран ЕС. За последний месяц в страну прибыло почти 19 тысяч украинских беженцев.

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