В яких регіонах українці звертаються до центрів рекрутингу найбільше: рейтинг Міноборони

Мобілізація та рекрутинг в Україні

Нагадаємо, загальна мобілізація є процесом залучення громадян до Збройних сил України та інших військових формувань для оборони держави в умовах повномасштабної війни з РФ (на тлі загрози суверенітету й територіальній цілісності країни).

На початку листопада 2023 року в Україні затвердили Концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Цей документ визначив стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'ятьох років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.

Дещо пізніше у Міноборони повідомили, що розпочали проект рекрутингу - для забезпечення армії та інших силових структур належною кількістю особового складу.

Експерти пояснили, що цей проект дозволяє людям обирати конкретний підрозділ та визначену посаду, щоб їхній цивільний досвід був найбільш корисним.

З жовтня 2024 року правила мобілізації в Україні дещо змінили.

Наприкінці листопада стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Таке нововведення має покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

Нині в Україні працюють 44 центри рекрутингу, а також гаряча лінія для отримання консультацій.

Читайте також, як Кабінет міністрів удосконалив порядок рекрутингу до армії в електронній формі.

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