В каких регионах украинцы обращаются в центры рекрутинга больше всего: рейтинг Минобороны

Мобилизация и рекрутинг в Украине

Напомним, общая мобилизация является процессом привлечения граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для обороны государства в условиях полномасштабной войны с РФ (на фоне угрозы суверенитету и территориальной целостности страны).

В начале ноября 2023 года в Украине утвердили Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ определил стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Несколько позже в Минобороны сообщили, что начали проект рекрутинга - для обеспечения армии и других силовых структур надлежащим количеством личного состава.

Эксперты объяснили, что этот проект позволяет людям выбирать конкретное подразделение и определенную должность, чтобы их гражданский опыт был наиболее полезен.

С октября 2024 года правила мобилизации в Украине несколько изменили.

В конце ноября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Такое нововведение должно улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев.

В настоящее время в Украине работает 44 центра рекрутинга, а также горячая линия для получения консультаций.

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