У яких регіонах України найбільше пенсіонерів і де вони отримують гроші

У травні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333 тисяч осіб. Це на 15,1 тисяч менше, ніж у грудні минулого року (10 млн 348,1 тисяч).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 874,7 тисяч осіб. Крім того, у Києві 750,1 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 704,4 тисяч, у Львівській області - 670,4 тисяч, у Донецькій області - 607,2 тисяч осіб.
Інформація про чисельність одержувачів пенсій через банки та виплатні об'єкти поштового зв'язку за травень 2025 року (тисяч осіб)
Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 439,2 тисяч. Решта 1 млн 893,8 тисяч пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.
Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.
Станом на 1 червня 2025 року частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 57,8%. У цьому держбанку отримують гроші 4,901 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,4%, пенсії отримують 2,649 млн осіб).
У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 302 тисячі осіб (3,6%). В інших банках отримують гроші 587,5 тисяч осіб (6,9%).
За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-травень 2025 року склала 277,4 млрд гривень, що на 12,1% більше, ніж у 2024 році (247,4 млрд гривень).
Нагадаємо, у грудні 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,348 млн осіб, що на 203,4 тисяч менше, ніж рік тому.
Станом на 1 квітня 2025 року середня пенсія становила 6 341 гривню. Серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 708 гривень. Далі йдуть Донецька (7 814 гривень), Луганська (7 314 гривень), Дніпропетровська області (7 082 гривні) та Київська області (6 671 гривня).
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