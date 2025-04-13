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Від 4,9 до 8,7 тисяч гривень: де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

Україна, Неділя 13 квітня 2025 08:10
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Від 4,9 до 8,7 тисяч гривень: де в Україні найвищі та найнижчі пенсії Фото: пенсіонери в Києві отримують 8,7 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найвищі пенсії в Україні у жителів столиці та індустріальних регіонів. На заході країни пенсії нижчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними на 1 квітня 2025 року серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 708 гривень.

Далі йдуть Донецька (7 814 гривень), Луганська (7 314 гривень), Дніпропетровська області (7 082 гривні) та Київська області (6 671 гривня).

Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 931 гривня), Чернівецькій (5 100 гривень) і Закарпатській (5 175 гривень) областях.

Розмір пенсії на 1 квітня 2025 року (грн)

Україна 6 341,11
м. Київ 8 708,03
Донецька 7 813,93
Луганська 7 314,01
Дніпропетровська 7 081,85
Київська 6 670,97
Запорізька 6 646,61
Харківська 6 353,52
Полтавська 6 245,90
Одеська 6 146,68
Миколаївська 6 082,82
Житомирська 5 963,46
Чернігівська 5 884,79
Сумська 5 809,02
Рівненська 5 805,69
Львівська 5 801,97
Волинська 5 758,11
Кіровоградська 5 736,29
Черкаська 5 628,41
Вінницька 5 528,93
Хмельницька 5 480,69
Івано-Франківська 5 460,41
Херсонська 5 441,62
Закарпатська 5 174,80
Чернівецька 5 100,02
Тернопільська 4 930,93
Дані: ПФУ

Від 4,9 до 8,7 тисяч гривень: де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2025 року становив 6 341,11 гривень. Пенсії зросли на 552,06 гривень або на 9,5%.

Кількість пенсіонерів з початку року скоротилася на 12 тисяч осіб до 10,331 млн осіб.

Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,5 млн українців. Це становить 14,5% від загальної кількості пенсіонерів.

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