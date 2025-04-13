Від 4,9 до 8,7 тисяч гривень: де в Україні найвищі та найнижчі пенсії
Найвищі пенсії в Україні у жителів столиці та індустріальних регіонів. На заході країни пенсії нижчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними на 1 квітня 2025 року серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 708 гривень.
Далі йдуть Донецька (7 814 гривень), Луганська (7 314 гривень), Дніпропетровська області (7 082 гривні) та Київська області (6 671 гривня).
Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 931 гривня), Чернівецькій (5 100 гривень) і Закарпатській (5 175 гривень) областях.
Розмір пенсії на 1 квітня 2025 року (грн)
|Україна
|6 341,11
|м. Київ
|8 708,03
|Донецька
|7 813,93
|Луганська
|7 314,01
|Дніпропетровська
|7 081,85
|Київська
|6 670,97
|Запорізька
|6 646,61
|Харківська
|6 353,52
|Полтавська
|6 245,90
|Одеська
|6 146,68
|Миколаївська
|6 082,82
|Житомирська
|5 963,46
|Чернігівська
|5 884,79
|Сумська
|5 809,02
|Рівненська
|5 805,69
|Львівська
|5 801,97
|Волинська
|5 758,11
|Кіровоградська
|5 736,29
|Черкаська
|5 628,41
|Вінницька
|5 528,93
|Хмельницька
|5 480,69
|Івано-Франківська
|5 460,41
|Херсонська
|5 441,62
|Закарпатська
|5 174,80
|Чернівецька
|5 100,02
|Тернопільська
|4 930,93
|Дані: ПФУ
Пенсії в Україні
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2025 року становив 6 341,11 гривень. Пенсії зросли на 552,06 гривень або на 9,5%.
Кількість пенсіонерів з початку року скоротилася на 12 тисяч осіб до 10,331 млн осіб.
Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,5 млн українців. Це становить 14,5% від загальної кількості пенсіонерів.