У яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом? Що каже Свириденко

"Провели селекторну нараду з усіма областями щодо стану енергосистеми та життєзабезпечення країни. У найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур та обледеніння ліній електропередач", - зазначила Свириденко.

За її словами, найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області. Окремий фокус – відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів.

"Тримаємо відновлення енергосистеми на контролі. Уряд у постійній координації з головами ОВА і надає всю необхідну підтримку", - долала прем'єр-міністр України.