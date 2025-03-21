У яких регіонах не буде весняних канікул у 2025 році

Через воєнний стан та особливості навчального процесу весняні канікули у школах України проходитимуть у різні дати. У деяких громадах їх взагалі не буде.
Про це розповідає РБК-Україна.
Зокрема, у Чернівецькій області шість шкіл об’єднали весняні канікули із зимовими, а в Черкасах весняного відпочинку також не передбачено через подовжені зимові канікули. У Кропивницькому 13 шкіл навчатимуться без перерви, а в Хмельницькому через високий рівень захворюваності канікули вже відбулися на початку березня.
В інших регіонах дати відпочинку відрізняються залежно від безпекової ситуації, погодних умов та рішень місцевої влади. Батькам рекомендують уточнювати інформацію в адміністраціях навчальних закладів.
У різних областях України весняні канікули у школах відбудуться у різні періоди. Деякі заклади вже визначили дати відпочинку, тоді як інші можуть коригувати графік відповідно до місцевих умов:
Раніше РБК-Україна писало, що МОН запропонувало школам провести весняні канікули з 24 по 30 березня. У деяких регіонах можуть бути зміни у датах канікул залежно від обставин. Навчальний рік завершиться 30 червня, а літні канікули триватимуть з 30 червня по 31 серпня.
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