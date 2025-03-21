У яких регіонах не буде весняних канікул у 2025 році

Зокрема, у Чернівецькій області шість шкіл об’єднали весняні канікули із зимовими, а в Черкасах весняного відпочинку також не передбачено через подовжені зимові канікули. У Кропивницькому 13 шкіл навчатимуться без перерви, а в Хмельницькому через високий рівень захворюваності канікули вже відбулися на початку березня.

В інших регіонах дати відпочинку відрізняються залежно від безпекової ситуації, погодних умов та рішень місцевої влади. Батькам рекомендують уточнювати інформацію в адміністраціях навчальних закладів.

Дати весняних канікул у різних регіонах України

У різних областях України весняні канікули у школах відбудуться у різні періоди. Деякі заклади вже визначили дати відпочинку, тоді як інші можуть коригувати графік відповідно до місцевих умов: