В каких регионах не будет весенних каникул в 2025 году

В частности, в Черновицкой области шесть школ объединили весенние каникулы с зимними, а в Черкассах весеннего отдыха также не предусмотрено из-за удлиненных зимних каникул. В Кропивницком 13 школ будут учиться без перерыва, а в Хмельницком из-за высокого уровня заболеваемости каникулы уже состоялись в начале марта.

В других регионах даты отдыха отличаются в зависимости от ситуации с безопасностью, погодных условий и решений местных властей. Родителям рекомендуют уточнять информацию в администрациях учебных заведений.

Даты весенних каникул в разных регионах Украины

В разных областях Украины весенние каникулы в школах состоятся в разные периоды. Некоторые заведения уже определили даты отдыха, тогда как другие могут корректировать график в соответствии с местными условиями: