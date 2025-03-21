В каких регионах не будет весенних каникул в 2025 году

Из-за военного положения и особенностей учебного процесса весенние каникулы в школах Украины будут проходить в разные даты. В некоторых громадах их вообще не будет.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
В частности, в Черновицкой области шесть школ объединили весенние каникулы с зимними, а в Черкассах весеннего отдыха также не предусмотрено из-за удлиненных зимних каникул. В Кропивницком 13 школ будут учиться без перерыва, а в Хмельницком из-за высокого уровня заболеваемости каникулы уже состоялись в начале марта.
В других регионах даты отдыха отличаются в зависимости от ситуации с безопасностью, погодных условий и решений местных властей. Родителям рекомендуют уточнять информацию в администрациях учебных заведений.
В разных областях Украины весенние каникулы в школах состоятся в разные периоды. Некоторые заведения уже определили даты отдыха, тогда как другие могут корректировать график в соответствии с местными условиями:
Ранее РБК-Украина писало, что МОН предложило школам провести весенние каникулы с 24 по 30 марта. В некоторых регионах могут быть изменения в датах каникул в зависимости от обстоятельств. Учебный год завершится 30 июня, а летние каникулы продлятся с 30 июня по 31 августа.
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