У яких пунктах пропуску на кордоні з Україною є черги: відповідь ДПСУ

Черги зафіксовано у низці пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Їх зафіксовано вранці понеділка 23 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"На в’їзді в Україну з Польщі зафіксовано черги перед пунктами пропуску "Корчова" та "Медика", - повідомили прикордонники.
Подорожуючим рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску поблизу, щоб зменшити час очікування.
У ДПСУ зазначили, що передріздвяний період спричинив збільшення пасажиропотоку на 25% у пунктах пропуску Львівської області, що ускладнює рух транспорту.
Раніше ми писали про те, що прикордонники зафіксували рекорд перетину кордону українцями перед святами. Наразі найбіліший пасажиропотік спостерігається на КПП з Польщею.
Як пояснював речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, на кордоні з Україною було зафіксовано рекорд перетину пунктів пропусків українцям. Однак на це вплинули не лише новорічні свята.
Також ми писали про те, що на кордоні з Польщею відкриють новий пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховичі". Рух ним розпочнеться 21 грудня з 13:30. Перетнути кордон зможуть легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси.
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