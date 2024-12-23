В каких пунктах пропуска на границе с Украиной есть очереди: ответ ГПСУ

"На въезде в Украину из Польши зафиксированы очереди перед пунктами пропуска "Корчева" и "Медыка", - сообщили пограничники.

Путешественникам рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска поблизости, чтобы уменьшить время ожидания.

В ГПСУ отметили, что предрождественский период вызвал увеличение пассажиропотока на 25% в пунктах пропуска Львовской области, что затрудняет движение транспорта.

Ситуация на границе с Украиной

Ранее мы писали о том, что пограничники зафиксировали рекорд пересечения границы украинцами перед праздниками. Сейчас самый белый пассажиропоток наблюдается на КПП с Польшей.

Как объяснял представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, на границе с Украиной был зафиксирован рекорд пересечения пунктов пропусков украинцами. Однако на это повлияли не только новогодние праздники.