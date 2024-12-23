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В каких пунктах пропуска на границе с Украиной есть очереди: ответ ГПСУ

Иллюстративное фото: в пунктах пропуска на границе с Украиной есть пробки 23 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Очереди зафиксированы в ряде пунктов пропуска на границе Украины и Польши. Они зафиксированы утром понедельника 23 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На въезде в Украину из Польши зафиксированы очереди перед пунктами пропуска "Корчева" и "Медыка", - сообщили пограничники.

Путешественникам рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска поблизости, чтобы уменьшить время ожидания.

В ГПСУ отметили, что предрождественский период вызвал увеличение пассажиропотока на 25% в пунктах пропуска Львовской области, что затрудняет движение транспорта.

Ситуация на границе с Украиной

Ранее мы писали о том, что пограничники зафиксировали рекорд пересечения границы украинцами перед праздниками. Сейчас самый белый пассажиропоток наблюдается на КПП с Польшей.

Как объяснял представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, на границе с Украиной был зафиксирован рекорд пересечения пунктов пропусков украинцами. Однако на это повлияли не только новогодние праздники.

Также мы писали о том, что на границе с Польшей откроют новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи". Движение по нему начнется 21 декабря с 13:30. Пересечь границу смогут легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы.

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