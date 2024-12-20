На кордоні з Польщею відкриють новий пункт пропуску
Рух на пункті пропуску з Польщею "Нижанковичі - Мальховичі" розпочнеться 21 грудня з 13:30. Перетнути кордон зможуть легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.
Як зазначили в прес-службі, перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі "єЧерга". Наразі йдеться про динамічну чергу, без реєстрації на конкретний час перетину кордону.
Реєстрація в системі єЧерга доступна з 13:00 20 грудня. Зважаючи, що пункт пропуску новий, а отже дозволів на регулярні маршрути ще не видано, перетин кордону наразі можливий лише нерегулярним перевізникам. Відповідно реєстрація в системі також доступна лише перевізникам, що виконують нерегулярні рейси, пояснили в пресслужбі.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на кордоні України та Польщі буде відкрито новий автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховичі".
За словами Шмигаля, пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. А ось пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.
Пункти на кордоні
На українсько-польському кордоні функціонують такі пункти пропуску:
Автомобільні пункти пропуску:
- Рава-Руська - Гребенне
- Угринів - Долгобичув
- Ягодин - Дорогуськ
- Краковець - Корчова
- Устилуг - Зосин
- Грушів - Будомєж
- Смільниця - Коростенко
- Шегині - Медика
Зазвичай найбільш завантаженими є пункти: Краковець, Рава-Руська, Устилуг, Шегині та Угринів.
Залізничні пункти пропуску:
- Ягодин - Дорогуськ
- Володимир-Волинський - Хрубешув
- Мостиська - Пшемисль