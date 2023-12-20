Яких професій зараз не вистачає в армії: відповідь ЗСУ

"Зараз у нас є потреба у формуванні нових бригад. Тобто зараз усі професії у Збройних силах та Силах оборони загалом затребувані", - сказав Фітьо.

За його словами, кожен охочий зараз може вибрати для себе професію. Для цього є така форма проходження військової служби як контрактна.

"Наприклад, ви зацікавилися якоюсь бригадою. Наприклад, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І ви хочете бути там артилеристом. Тоді ви просто звертаєтеся в цю бригаду, отримуєте відношення на дану посаду, далі звертаєтеся у свій територіальний центр комплектування і кажете: "я хочу захищати Україну на контракті й хочу служити саме в тій бригаді". І ви попадете саме на цю посаду саме в цю бригаду, підписавши контракт", - пояснив Фітьо.

Однак, за його словами, це можливо лише для контрактників. Мобілізовані не можуть обирати, де саме проходити службу.

Під час мобілізації здійснюється якраз акцент на фах майбутнього мобілізованого. Звичайно, якщо він IT-інженер, фаховий будівельник, або, наприклад, водій - то тут уже йде скерування ближче до його фаху.

"Але, крім того, всіх мобілізованих навчають у навчальних центрах мінімум місяць часу, протягом цього місяця мобілізований здобуває найпростішу професію - це професія стрільця. Далі протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього йде вже розподілення в його військову частину. Якщо ж професія складніша, то вона потребує більшого часу для навчання. І це може зайняти й два, і три місяці", - розповів Фітьо.

Зміни в мобілізації в Україні

Зараз у Верховній раді ведеться робота над законопроектами щодо зміни підходів до мобілізації. Один з таких документів уже зареєстрований в парламенті, а другий - вже знаходиться на фінальній стадії погодження в Раді.

Зокрема, українців хочуть зобов'язати самостійно приходити в ТЦК, а також носити з собою документи про військовий облік. Не виключають нардепи і можливість надсилати військовозобов'язаним повістки поштою. Детальніше про те, який закон готує Рада для українців - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, українці отримали альтернативний шлях потрапляння в армію. Наприкінці року запрацював ініційований Міністерством оборони рекрутинг. Він не замінить мобілізацію, але дасть можливість українцям самим вирішувати, в який підрозділ чи на яку посаду мобілізуватися у військо.