Продаж квитків на популярний поїзд Варшава-Львів продовжують: як курсуватиме
Фото: УЗ відновила продаж квитків на поїзд Варшава-Львів (t.me/UkrzalInfo)
Продаж квитків на поїзд Варшава-Львів, який курсує через Раву-Руську, відновлюють після короткої перерви. Це один з популярних серед українців рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.
У компанії підкреслили, що розклад руху поїздів залишиться без змін:
- відправлення із Варшави щодня о 21:31;
- Люблін 23:27-23:40;
- Рава-Руська 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді).
- відправлення пересадкового поїзда №867/868 з Рави-Руської о 06:15;
- Львів 07:47-08:02;
- Івано-Франківськ 11:12-11:16;
- прибуття до Коломиї о 12:00.
Зворотний поїзд також вирушатиме щодня:
- відправлення поїзда №867/868 з Коломиї о 03:06;
- Івано-Франківськ 03:55-04:00;
- Львів 06:58-07:14;
- прибуття до Рави-Руської о 08:38.
- відправлення поїзда №767 з Рави-Руської о 10:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді);
- Люблін 13:50-14:11;
- прибуття на станцію Варшава Східна о 16:01.
Як зазначили в УЗ, продаж квитків вдалося продовжити внаслідок домовленостей з польським приватним перевізником SKPL.
Квитки можна купувати через програму, на сайті УЗ, у чат-боті або на касах вокзалів.
Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, що Австрійська залізниця відкриває рух по ділянці між Віднем та Будапештом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.