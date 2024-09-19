Продаж квитків на популярний поїзд Варшава-Львів продовжують: як курсуватиме

Продаж квитків на поїзд Варшава-Львів, який курсує через Раву-Руську, відновлюють після короткої перерви. Це один з популярних серед українців рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .

Квитки можна купувати через програму, на сайті УЗ, у чат-боті або на касах вокзалів.

Як зазначили в УЗ, продаж квитків вдалося продовжити внаслідок домовленостей з польським приватним перевізником SKPL.

У компанії підкреслили, що розклад руху поїздів залишиться без змін:

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, що Австрійська залізниця відкриває рух по ділянці між Віднем та Будапештом.

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