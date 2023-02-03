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За яких обставин держслужбовці можуть виїхати за кордон: відповідь ДПСУ

Фото: за яких обставин держслужбовці можуть виїхати за кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Щодо держслужбовців передбачені окремі випадки за яких вони мають можливість покинути територію України не лише в рамках службового відрядження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

За яких обставин держслужбовці можуть покинути територію України:

  • Матері та одинокі батьки, які хочуть відвідати своїх дітей віком до 18 років за кордоном або ж їх супроводжувати;

Для перетину кордону необхідно мати: паспорт, свідоцтво про народження дитини та нотаріально засвідчені документи, які підтверджують перебування дітей за межами України. Водночас чоловікам необхідно мати документи, які підтвердять їх статус одинокого батька.

  • Виїзд за кордон з метою лікування;

Для цього необхідно надати документи, які дають право на виїзд і в’їзд в Україну, та лист МОЗ про перелік осіб, яких іноземні медичні заклади приймають на лікування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з набрання чинності нових норм про заборону виїзду посадовцям, за кордон не випустили двох осіб, які підпадають під ці обмеження.

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