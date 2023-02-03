За яких обставин держслужбовці можуть виїхати за кордон: відповідь ДПСУ

Щодо держслужбовців передбачені окремі випадки за яких вони мають можливість покинути територію України не лише в рамках службового відрядження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ .

За яких обставин держслужбовці можуть покинути територію України:

Матері та одинокі батьки, які хочуть відвідати своїх дітей віком до 18 років за кордоном або ж їх супроводжувати;

Для перетину кордону необхідно мати: паспорт, свідоцтво про народження дитини та нотаріально засвідчені документи, які підтверджують перебування дітей за межами України. Водночас чоловікам необхідно мати документи, які підтвердять їх статус одинокого батька.

Виїзд за кордон з метою лікування;

Для цього необхідно надати документи, які дають право на виїзд і в’їзд в Україну, та лист МОЗ про перелік осіб, яких іноземні медичні заклади приймають на лікування.