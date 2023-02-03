За яких обставин держслужбовці можуть виїхати за кордон: відповідь ДПСУ

Щодо держслужбовців передбачені окремі випадки за яких вони мають можливість покинути територію України не лише в рамках службового відрядження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
За яких обставин держслужбовці можуть покинути територію України:
Для перетину кордону необхідно мати: паспорт, свідоцтво про народження дитини та нотаріально засвідчені документи, які підтверджують перебування дітей за межами України. Водночас чоловікам необхідно мати документи, які підтвердять їх статус одинокого батька.
Для цього необхідно надати документи, які дають право на виїзд і в’їзд в Україну, та лист МОЗ про перелік осіб, яких іноземні медичні заклади приймають на лікування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з набрання чинності нових норм про заборону виїзду посадовцям, за кордон не випустили двох осіб, які підпадають під ці обмеження.
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