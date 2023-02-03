При каких обстоятельствах госслужащие могут уехать за границу: ответ ГПСУ

Касаемо госслужащих предусмотрены частные случаи, при которых они имеют возможность покинуть территорию Украины не только в рамках служебной командировки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.
При каких обстоятельствах госслужащие могут покинуть территорию Украины:
Для пересечения границы необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и нотариально заверенные документы, подтверждающие пребывание детей за пределами Украины. В то же время, мужчинам необходимо иметь документы, которые подтвердят их статус одинокого отца.
Для этого необходимо предоставить документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину, и письмо Минздрава о перечне лиц, которых иностранные медицинские учреждения принимают на лечение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с вступлением в силу новых норм о запрете выезда должностным лицам, за границу не выпустили двух человек, подпадающих под эти ограничения.
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