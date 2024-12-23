В яких містах у Донецькій області тривають бої у міських забудовах: відповідь ЗСУ

"Щодо тактики по штурмах, як раз в цих населених пунктах, то ворог намагається прориватися до них, в деяких він вже веде міські бої. Веде бої через те, що це міська забудова й щоб уникнути як раз фронтальних штурмів, окупанти відмовилися від такої тактики як штурмувати в лоб саме населені пункти", - розповів Волошин.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", ворог намагається перекривати транспортні артерії, а також відрізати логістику українських воїнів.

Ситуація на фронті

Як розповідав Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 22 грудня, вздовж лінії фронту було зафіксовано 234 бойових зіткнення. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямку.

Раніше ЗМІ писали про те, що російська армія може готувати наступ на Покровськ у Донецькій області, що може бути кульмінацією наступальної операції ворога на цьому напрямку.