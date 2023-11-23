У яких містах Чехії більше не дають безкоштовне житло українцям: перелік

Українські біженці у Чехії мають право на отримання безкоштовного житла упродовж 150 днів. Але деякі міста країни вже не надають таке гуманітарне розміщення.
Куди звертатися українцям, які приїжджають до Чехії як біженці, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Новоприбулі біженці з України можуть подати заявку на отримання гуманітарного житла в одному із Крайових центрів допомоги Україні (KACPU). Українців попереджають: варто перевірити, який з центрів надає таке розміщення. Бо деякі міста більше не надають безкоштовне житло:
В інших KACPU заяви на житло приймаються від 8:00 до 12:00 згідно з графіком роботи окремих центрів.
Ті, хто хоче отримати безкоштовне житло у Середньочеському краї, можуть звернутись тільки до двох KACPU – у містах Кладно та Кутна Гора. Але біженців при цому можуть направити до будь-якого міста у регіоні.
Фото: Безкоштовне розміщення українців у Чехії (gettyimages.com)
Водночас короткочасний притулок – поки людина отримала направлення на житло від KACPU – можна отримати цілодобово у містах Брно та Острава. У Празі з 1 вересня короткочасне розміщення не надається.
Нагадаємо, ми писали, що у Чехії суттєво змінять умови підтримки українців. В уряді розглядають скорочення терміну безкоштовного розміщення біженців із 150 днів до 120 чи до 90 днів.
Тим часом, українців у Чехії закликають скаржитися омбудсмену. Зокрема, допоможуть вирішити спірні питання з житлом та працевлашуванням.
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