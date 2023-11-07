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Українців у Чехії закликають скаржитися омбудсмену: у яких ситуаціях допоможуть

Вівторок 07 листопада 2023 11:27
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Українців у Чехії закликають скаржитися омбудсмену: у яких ситуаціях допоможуть Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українських біженців у Чехії закликають повідомляти про свої проблеми чеському омбудсмену. Петиції допомагають виявляти системні проблеми та враховувати їх у змінах до законодавства.

У яких ситуаціях чеський громадський захисник прав людини може допомогти українцям, РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Звернення врахують при внесенні поправок до законів

Чеський омбудсмен Станіслав Кржечек пропонує українцям допомогу у вирішенні їхніх питань. Для біженців випустили нові листівки, які роздаватимуть у всіх Крайових центрах допомоги Україні (KACPU), громадських організаціях та інших центрах допомоги українцям.

Українці у Чехії досі нечасто зверталися до уповноваженого з прав людини – торік надійшло лише 120 заяв. У цьому році звернень менше.

"Омбудсмен тут для всіх. Ми хочемо, щоб ті, хто прибуває з України, знали, що вони можуть звертатися за допомогою в тих самих сферах, що й громадяни Чехії. Тому зараз ми створили інформаційну листівку, де коротко описано, як омбудсмен може допомогти українцям", – зазначається на сайті.

Коли біженці з України описують у зверненнях свої конкретні проблеми, омбудсмен може допомогти їм та ініціює переговори з відповідними органами. Водночас більша кількість звернень допомагає виявити системну проблему.

"Індивідуальні звернення допоможуть нам краще аргументувати, коментуючи правові норми, які стосуватимуться біженців. Таким чином ми брали участь у коментуванні всіх версій пакету законів Lex Ukrаjina", – говориться у повідомленні омбудсмена.

Зокрема, була виявлена проблема із тимчасовим захистом після іншої країни. Кільком українцям допомогли отримати прихисток після Польщі чи Німеччини.

"Це велика системна проблема, яку ми інтенсивно вирішуємо", – зазначив правозахисник.

Українців у Чехії закликають скаржитися омбудсмену: у яких ситуаціях допоможутьФото: Допомога українцям у Чехії (gettyimages.com)

Із якими проблемами українцям можуть допомогти

Водночас українцям пропонується звертатися за допомогою омбудсмена у таких випадках:

  • співробітники Міністерства внутрішніх справ не прийняли заяву про надання тимчасового захисту або була відмова чи відкликання статусу;
  • з нестачею коштів: не отримали фінансову домомогу чи немає змоги сплатити терміновий платіж;
  • з працевлаштуванням: проблеми із центром зайнятості чи працедавцем;
  • з житлом: вимоги платити за безкоштовне житло, відмова KACPU надати альтернативне житло, коли людина має на нього право;
  • дискримінація: гірше ставлення через національність чи етнічне походження.

Також можна звертатися зі скаргами на роботу установ, наприклад, закладів охорони здоров'я чи соціальних служб. Водночас не зможуть допомогти вирішити такі питання: спір із роботодавцем чи орендодавцем, якщо це питання вирішується через суд.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії суттєво змінять умови підтримки українців. Систему надання житла не змінять, але термін безкоштовного проживання можуть зменшити із 5 місяців до чотирьох чи трьох місяців.

Також ми розповідали, куди українцям звертатися за безкоштовним житлом у Чехії. Крім Регіонального центру допомоги Україні можна звернутися до неурядових організацій.

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