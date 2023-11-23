В каких городах Чехии больше не дают бесплатное жилье украинцам: список

Новоприбывшие беженцы из Украины могут подать заявку на получение гуманитарного жилья в одном из Краевых центров помощи Украине (KACPU). Украинцев предупреждают: стоит проверить, какой из центров предоставляет такое размещение. Потому что некоторые города больше не предоставляют бесплатное жилье:

Прага;

Бенешов;

Пршибрам;

Млада-Болеслав.

В других KACPU заявления на жилье принимаются с 8:00 до 12:00 согласно графику работы отдельных центров.

Желающие получить бесплатное жилье в Среднечешском крае могут обратиться только к двум KACPU – в городах Кладно и Кутна-Гора. Но беженцев при этом могут направить в любой город в регионе.

Фото: Бесплатное размещение украинцев в Чехии (gettyimages.com)

В то же время кратковременный приют – пока человек получил направление на жилье от KACPU – можно получить круглосуточно в городах Брно и Острава. В Праге с 1 сентября кратковременное размещение не предоставляется.