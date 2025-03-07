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В яких країнах світу можна їздити за кермом з українським посвідченням водія: повний список

Українське національне посвідчення водія визнають 89 країн світу (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Деякі країни світу визнають українське національне посвідчення водія. Тобто для того, щоб сісти за кермо за кордоном, не завжди потрібно мати міжнародні права.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

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У МВС розповіли, що українське національне посвідчення водія - відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року - визнають 89 країн світу.

Варто зазначити, що в цілому до переліку потрапили:

  • країни Європи (зокрема популярні серед українців Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія і т.д.);
  • більш віддалені від України території (Венесуела, Коста-Ріка, Бразилія, Чилі, Саудівська Аравія тощо);
  • навіть "екзотичні" держави (Багамські острови, Сейшели, Таїланд та ін.).

89 країн світу, які визнають українське посвідчення водія (список: mvs.gov.ua)

Водночас у МВС наголосили, що для виїзду за кордон в національному посвідченні водія має обов'язково міститись така інформація:

  • прізвище;
  • ім'я і по батькові;
  • дата і місце народження;
  • орган, що видав посвідчення;
  • дата і місце видачі посвідчення;
  • дата закінчення дії посвідчення;
  • номер посвідчення;
  • підпис і/або штамп або печатка органу, що видав посвідчення;
  • підпис власника;
  • фотографія власника;
  • категорія / категорії, або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення (із зазначенням дати видачі посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій).

Уточнюється, що додаткові відомості, які вносяться у посвідчення водія, а також його розмір і тип палітурки визначає національне законодавство.

"У разі, якщо посвідчення водія не відповідає чинним міжнародним вимогам, його необхідно обміняти в сервісних центрах МВС", - пояснили українцям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у сервісних центрах МВС запрацювала нова система запису - про що йдеться та як отримати послуги.

Читайте також, коли та як можна змінити невдале фото у посвідченні водія.

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