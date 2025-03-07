В яких країнах світу можна їздити за кермом з українським посвідченням водія: повний список

Деякі країни світу визнають українське національне посвідчення водія. Тобто для того, щоб сісти за кермо за кордоном, не завжди потрібно мати міжнародні права.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
У МВС розповіли, що українське національне посвідчення водія - відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року - визнають 89 країн світу.
Варто зазначити, що в цілому до переліку потрапили:
Водночас у МВС наголосили, що для виїзду за кордон в національному посвідченні водія має обов'язково міститись така інформація:
Уточнюється, що додаткові відомості, які вносяться у посвідчення водія, а також його розмір і тип палітурки визначає національне законодавство.
"У разі, якщо посвідчення водія не відповідає чинним міжнародним вимогам, його необхідно обміняти в сервісних центрах МВС", - пояснили українцям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у сервісних центрах МВС запрацювала нова система запису - про що йдеться та як отримати послуги.
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