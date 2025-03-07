В каких странах мира можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением: полный список

Некоторые страны мира признают украинское национальное водительское удостоверение. То есть для того, чтобы сесть за руль за границей, не всегда нужно иметь международные права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
В МВД рассказали, что украинское национальное водительское удостоверение - в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года - признают 89 стран мира.
Стоит отметить, что в целом в перечень попали:
В то же время в МВД отметили, что для выезда за границу в национальном водительском удостоверении должна обязательно содержаться следующая информация:
Уточняется, что дополнительные сведения, которые вносятся в удостоверение водителя, а также его размер и тип переплета определяет национальное законодательство.
"В случае, если водительское удостоверение не соответствует действующим международным требованиям, его необходимо обменять в сервисных центрах МВД", - объяснили украинцам.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД заработала новая система записи - о чем речь и как получить услуги.
Читайте также, когда и как можно поменять неудачное фото в водительском удостоверении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.